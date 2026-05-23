Cuba marea in piazza per Raúl Gli Usa | Accordo improbabile

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, in piazza a Cuba si sono svolte manifestazioni di sostegno a Raúl Castro. Le proteste sono state organizzate in diverse città e hanno coinvolto numerose persone. Gli Stati Uniti hanno commentato la situazione, affermando che un accordo tra le parti appare improbabile. La crisi politica nel Paese prosegue con tensioni crescenti, e le manifestazioni si sono svolte senza incidenti rilevanti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità internazionali.

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La crisi cubana è entrata ieri in una nuova fase di escalation. Mentre il segretario di Stato statunitense Marco Rubio stringeva ulteriormente il cerchio attorno a GAESA, il gigantesco conglomerato controllato dai militari che domina l'economia, il regime ha reagito mobilitando migliaia di sostenitori davanti all'ambasciata americana. Sullo sfondo la paura cresce tra i cubani e, secondo un sondaggio diffuso ieri da Cuba Data, oltre il 44% della popolazione preferisce tacere su quanto sta accadendo, un'autocensura che non deriva tanto da apatia o disillusione quanto da una "valutazione pratica del rischio" in un Paese dove la repressione è il pane quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Cuba, marea in piazza per Raúl. Gli Usa: "Accordo improbabile"
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