Il Presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti: "Stiamo liberando Cuba ". La dichiarazione è stata fatta da Donald Trump alla Joint Base Andrews, poche ore dopo l'annuncio da parte del dipartimento di Giustizia di aver incriminato l'ex Presidente cubano Raul Castro. Il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative all'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio " Fratelli al Soccorso ". Raúl Castro, all'epoca ministro della Difesa, avrebbe ordinato l'attacco, in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. "Non ci sarà escalation, non penso che sia necessario che ci sia", precisa Trump rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se l'incriminazione di Castro farà salire ulteriormente la tensione tra Washington e l'Avana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: "Stiamo liberando Cuba"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

U.S. indicts former Cuban President Raul Castro

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: “Libereremo l’isola”

“Omicidio e complotto”: gli Usa incriminano Raul Castro, tensione altissima con CubaGli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili...

Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: Libereremo l'isola x.com

Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: Libereremo l’isola(Adnkronos) – Libereremo Cuba. L’amministrazione di Donald Trump ha incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro in relazione dell’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti ... pianetagenoa1893.net

Omicidio e complotto: gli Usa incriminano Raul Castro. Cuba furiosa: Vogliono giustificare un’aggressioneGli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione ... thesocialpost.it