Trump incrimina Raúl Castro e Cuba teme il copione venezuelano

Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato Raúl Castro, portando a un nuovo incremento delle tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba. La mossa ha suscitato reazioni da parte di Cuba, che teme che questa situazione possa seguire il copione già visto in Venezuela. La notizia arriva in un momento di crescente confronto tra le due nazioni, con poche possibilità di mediazione immediata. La decisione ha attirato l’attenzione di analisti e media internazionali, che monitorano gli sviluppi futuri.

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L’incriminazione di Raúl Castro da parte del Dipartimento di Giustizia americano segna un nuovo salto di tensione nei rapporti tra Washington e L’Avana. Gli Stati Uniti accusano l’ex presidente cubano, oggi novantantaquattrenne, di omicidio e cospirazione per l’abbattimento, nel 1996, di due aerei dell’organizzazione anticastrista Brothers to the Rescue, costato la vita a quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Secondo il New York Times, l’iniziativa rappresenta «un’escalation straordinaria» della campagna di pressione dell’amministrazione Trump contro il governo comunista cubano. L’incriminazione, depositata a Miami, coinvolge anche cinque ex piloti militari cubani e riapre una ferita storica mai davvero chiusa nei rapporti tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump incrimina Raúl Castro, e Cuba teme il copione venezuelano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump DOJ indicts Raul Castro: 'JUSTICE WILL BE DONE' Sullo stesso argomento Cuba, Trump incrimina Raúl Castro: tensione verso un bagno di sangue? Punti chiave Come potrebbe l'incriminazione di Raúl Castro cambiare gli equilibri a L'Avana? Perché il modello usato per Maduro potrebbe essere... Cuba, l’assedio di Trump: embargo petrolifero e rischio per Raúl Castro? Domande chiave Come può l'arresto di Raúl Castro piegare il regime cubano? Quali prove collegano il leader alla gestione del traffico di droga?... Gli Stati Uniti si preparano a incriminare Raúl Castro di Cuba, dicono fonti reddit Dipartimento di Giustizia USA incrimina l'ex presidente cubano Raúl CastroUn atto d'accusa reso pubblico per Castro in relazione al piano per uccidere cittadini statunitensi e ad altri reati ... it.euronews.com