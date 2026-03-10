A Cuba, si intensificano le trattative tra rappresentanti statunitensi e il nipote di Castro, mentre si avvicina l'uscita di Diaz-Canel. A un mese dall'imposizione di un embargo totale, i colloqui sembrano avanzare verso un possibile accordo tra Washington e L'Avana, con incontri che coinvolgono figure di rilievo di entrambe le parti. La situazione resta in costante evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

L'accordo tra Washington e L'Avana sarebbe vicino. A un mese dall'embargo totale imposto a Cuba, fervono trattative più o meno ufficiose per uscire dall'impasse. A rivelare la messa a punto di un'intesa economica con Gli Stati Uniti, che potrebbe essere annunciata presto, è Usa Today. L'amministrazione Trump starebbe infatti lavorando a un'uscita di scena del presidente Miguel Diaz-Canel, mentre alla famiglia Castro verrebbe permesso di rimanere nell'isola. Inoltre, Washington e l'Avana chiuderebbero accordi per gestione di porti, energia e turismo, scrive il quotidiano. Nelle scorse settimane era emerso che, nel mezzo delle minacce da parte... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cambio di regime a Cuba, Rubio tratta col nipote di Castro. Presto l'uscita di Diaz-Canel

