Secondo il Wall Street Journal, Cuba è tornata a essere una base di raccolta elettronica usata da Russia e Cina, situata a meno di 200 chilometri dalla Florida. Le autorità statunitensi hanno emesso un allarme, evidenziando attività di intelligence e intercettazioni provenienti da queste basi. Le operazioni coinvolgono sistemi di segnali e comunicazioni, con strutture che facilitano la sorveglianza delle comunicazioni nella regione.

Secondo informazioni riportate dal Wall Street Journal, Cuba sarebbe divenuta, nuovamente, una piattaforma avanzata di raccolta elettronica per Russia e Cina, a meno di duecento chilometri dalla Florida. O forse non ha mai smesso di esserlo? Il quotidiano statunitense, citando funzionari a conoscenza di valutazioni dell’intelligence americana, scrive che Pechino e Mosca avrebbero ampliato negli ultimi anni le proprie attività sull’isola, investendo in strutture di intercettazione dei segnali e aumentando il personale impiegato. Tanto che, dal 2023 ad oggi, il numero degli addetti d’intelligence russi e cinesi presenti a Cuba sarebbe circa triplicato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cuba, cosa dice l’allarme Usa sulle basi Sigint di Russia e Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jack Posobiec Reads Viewer Predictions on Iran, Russia, Sleeper Cells & What Comes Next

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cuba, si stringe la morsa degli Usa. Ira di Cina e Russia

Leggi anche: Gli Usa e Cuba, non solo Castro: dal soffocamento dell’isola un messaggio anche a Russia e Cina