Cuba cosa dice l’allarme Usa sulle basi Sigint di Russia e Cina

Da formiche.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo il Wall Street Journal, Cuba è tornata a essere una base di raccolta elettronica usata da Russia e Cina, situata a meno di 200 chilometri dalla Florida. Le autorità statunitensi hanno emesso un allarme, evidenziando attività di intelligence e intercettazioni provenienti da queste basi. Le operazioni coinvolgono sistemi di segnali e comunicazioni, con strutture che facilitano la sorveglianza delle comunicazioni nella regione.

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Secondo informazioni riportate dal Wall Street Journal, Cuba sarebbe divenuta, nuovamente, una piattaforma avanzata di raccolta elettronica per Russia e Cina, a meno di duecento chilometri dalla Florida. O forse non ha mai smesso di esserlo? Il quotidiano statunitense, citando funzionari a conoscenza di valutazioni dell’intelligence americana, scrive che Pechino e Mosca avrebbero ampliato negli ultimi anni le proprie attività sull’isola, investendo in strutture di intercettazione dei segnali e aumentando il personale impiegato. Tanto che, dal 2023 ad oggi, il numero degli addetti d’intelligence russi e cinesi presenti a Cuba sarebbe circa triplicato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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