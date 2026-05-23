Gli Stati Uniti segnalano un aumento di tre volte dei siti di spionaggio russi e cinesi a Cuba. Sono state identificate diciotto strutture nell’area dedicate a attività di intercettazione, con alcune potenzialmente in grado di intercettare i comandi militari americani. Non sono stati forniti dettagli su chi gestisca specificamente queste strutture o sui metodi di intercettazione impiegati.

? Domande chiave Come possono i nuovi siti intercettare i comandi militari americani?. Chi gestisce concretamente le diciotto strutture di spionaggio nell'area?. Perché la Casa Bianca ha classificato Cuba come minaccia straordinaria?. Quali contromisure utilizzeranno gli Stati Uniti per proteggere le comunicazioni?.? In Breve Diciotto siti di intercettazione elettronica individuati con tre postazioni cinesi e due russe.. Monitoraggio mirato ai comandi militari U.S. Central Command a Tampa e Southern Command.. Personale operativo russo e cinese triplicato nell'area caraibica dal 2023 ad oggi.. Casa Bianca ha classificato Cuba come minaccia straordinaria con ordine esecutivo a gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, allarme USA: triplicati i siti di spionaggio russi e cinesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cuba, allarme USA: arrivano 300 droni russi e iraniani all’Avana? Domande chiave Come potrebbero i nuovi droni minacciare direttamente la Florida? Chi è il leader coinvolto nell'incriminazione per gli abbattimenti...

Cyber spionaggio: hacker cinesi nel sistema di un fornitore IBM? Cosa scoprirai Quali dati sensibili degli enti previdenziali sono stati effettivamente sottratti? Come hanno fatto gli hacker a restare invisibili...