Cuba allarme USA | arrivano 300 droni russi e iraniani all’Avana

Le autorità statunitensi hanno segnalato l'arrivo di circa 300 droni provenienti da Russia e Iran nella capitale cubana. Questi dispositivi sarebbero stati inviati nel contesto di una crescente attività nei cieli della regione. Le forze di sicurezza degli Stati Uniti hanno monitorato i movimenti e le rotte di volo di questi droni, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di un loro utilizzo per scopi di sorveglianza o altre operazioni. A questa situazione si aggiunge la questione di un leader coinvolto in un procedimento legale relativo a due abbattimenti avvenuti nel 1996.

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? Domande chiave Come potrebbero i nuovi droni minacciare direttamente la Florida?. Chi è il leader coinvolto nell'incriminazione per gli abbattimenti del 1996?. Perché l'amministrazione Trump sta valutando un intervento militare preventivo?. Quali obiettivi strategici perseguono Russia e Iran con questo potenziamento?.? In Breve USA valutano incriminazione Raul Castro per abbattimento velivoli Brothers to the Rescue nel 1996.. John Ratcliffe propone ai cubani aiuti infrastrutturali in cambio di libertà per prigionieri politici.. Acquisto droni militari da Mosca e Teheran iniziato nel 2023 per minacciare Florida e Guantanamo.. Trump applica Dottrina Monroe per contrastare influenza russa e cinese dopo cattura di Maduro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, allarme USA: arrivano 300 droni russi e iraniani all’Avana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Aiuti umanitari a Cuba, arrivano a L’Avana le due barche a vela disperse da giorni – VideoDue barche a vela scomparse mentre trasportavano aiuti umanitari dal sud del Messico a Cuba sono arrivate all’Avana sabato pomeriggio, poche ore dopo... Sanzioni Usa contro Cuba, L’Avana attacca: “Punizione collettiva”Nuove tensioni tra Stati Uniti e Cuba dopo l’introduzione di misure coercitive da parte di Washington. Cuba, arrivata una petroliera dalla Russia con l'ok di TrumpA Cuba è arrivata, con l’approvazione del presidente statunitense Donald Trump, la petroliera 'Anatoly Kolodkin', la prima a raggiungere l’isola negli ultimi tre mesi. A bordo della nave ci sono ... tg24.sky.it