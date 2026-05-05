Recentemente è stato scoperto che un gruppo di hacker provenienti dalla Cina ha infiltrato un sistema di un fornitore di servizi informatici di IBM. Durante l’attacco, sono stati sottratti dati sensibili relativi agli enti previdenziali. Gli aggressori sono riusciti a mantenere l’accesso senza essere individuati per circa due settimane, sfruttando tecniche di mimetizzazione e accessi nascosti nel sistema. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture digitali pubbliche e private.

? Cosa scoprirai Quali dati sensibili degli enti previdenziali sono stati effettivamente sottratti?. Come hanno fatto gli hacker a restare invisibili per due settimane?. Perché l'uso di tecnologie cinesi mette a rischio la sovranità nazionale?. Quanto costerebbe sostituire i componenti digitali compromessi nelle infrastrutture critiche?.? In Breve Hacker Salt Typhoon presenti nelle reti per due settimane prima della stabilizzazione.. Rischio esposizione dati sensibili per enti nazionali come Inps e Inail.. Sostituzione componenti tecnologiche cinesi richiederebbe investimenti per decine di miliardi di euro.. Precedente violazione ministero Interni con furto dati di 5 mila agenti Digos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyber spionaggio: hacker cinesi nel sistema di un fornitore IBM

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