Crozza torna nei panni di De Luca esperto di politica internazionale | I petardomani e i rincoglioniti col casco in confronto a Trump sono il fratello intelligente di Einstein

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera sul Nove, il comico interpreta di nuovo il personaggio di De Luca, questa volta con una satira sulla politica internazionale. Crozza, nei panni del personaggio, fa battute che paragonano figure di rilievo a personaggi storici e commenta con tono ironico le dinamiche globali. La trasmissione propone anche altri sketch e riflessioni sulla situazione politica attuale.

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