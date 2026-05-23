Crozza Tajani su caso Flotilla | Netanyahu? Noi le sanzioni le mettiamo a Ben-Gvir il violento

Durante la trasmissione televisiva, un commentatore ha affermato che le sanzioni vengono applicate a un politico israeliano considerato violento, invece che al premier in carica. La discussione si è concentrata sulla differenza tra le azioni di vari esponenti politici nel contesto israeliano, evidenziando come le misure restrittive siano state rivolte a un membro del governo locale piuttosto che al capo del governo. La trasmissione è andata in onda in prima serata su un canale nazionale.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani alle prese con il caso della Global Sumud Flotilla e con le immagini diffuse da Ben-Gvir sugli attivisti fermati da Israele. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ “ Questo articolo CrozzaTajani su caso Flotilla: "Netanyahu? Noi le sanzioni le mettiamo a Ben-Gvir il violento" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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