Criterium USA CRITS | sfida tra i Pro a Winston-Salem in streaming
Il Criterium USA CRITS a Winston-Salem sarà trasmesso in streaming, con un doppio appuntamento dedicato sia alle donne che agli uomini professionisti. La competizione si svolgerà questa settimana e le risposte alle domande su chi salirà sul podio e come questa tappa influenzerà la classifica generale sono ancora da scoprire. La gara rappresenta uno degli eventi principali della serie in corso.
? Domande chiave Chi dominerà il doppio appuntamento tra Pro Women e Pro Men?. Come influirà questa settima tappa sulla classifica finale della serie?. Dove si può seguire lo streaming gratuito delle otto gare?. Perché il formato dei criterium sta cambiando il valore commerciale?.? In Breve Pro women alle 19:10 EDT e Pro men alle 21:15 EDT.. Streaming integrale delle otto gare stagionali sulla piattaforma Velo.. Settima tappa del circuito su un totale di otto appuntamenti.. Risultati a Winston-Salem influenzeranno le gerarchie finali dell'ottava gara.. La serie USA CRITS approda a Winston-Salem venerdì 22 maggio con la settima tappa del circuito, il Streets of Fire Criterium, che vedrà protagonista la sfida tra i migliori professionisti su strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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