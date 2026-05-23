Criterium USA CRITS | sfida tra i Pro a Winston-Salem in streaming

Notizia in breve

Il Criterium USA CRITS a Winston-Salem sarà trasmesso in streaming, con un doppio appuntamento dedicato sia alle donne che agli uomini professionisti. La competizione si svolgerà questa settimana e le risposte alle domande su chi salirà sul podio e come questa tappa influenzerà la classifica generale sono ancora da scoprire. La gara rappresenta uno degli eventi principali della serie in corso.