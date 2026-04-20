Usa rissa tra giovani davanti scuola a Winston-Salem sfocia in sparatoria | 2 morti in Carolina del Nord

A Winston-Salem, negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria che ha causato due vittime. La polizia ha riferito che i colpi sono stati esplosi in un parco vicino alla Jefferson Middle School, durante una rissa tra giovani. L’evento è avvenuto nei pressi di una scuola, ma l’istituto stesso non è stato coinvolto direttamente. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui motivi della colluttazione.