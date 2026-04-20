Usa rissa tra giovani davanti scuola a Winston-Salem sfocia in sparatoria | 2 morti in Carolina del Nord
A Winston-Salem, negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria che ha causato due vittime. La polizia ha riferito che i colpi sono stati esplosi in un parco vicino alla Jefferson Middle School, durante una rissa tra giovani. L’evento è avvenuto nei pressi di una scuola, ma l’istituto stesso non è stato coinvolto direttamente. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui motivi della colluttazione.
La sparatoria a Winston-Salem. La polizia locale ha spiegato che gli spari sono stati localizzati nei pressi della Jefferson Middle School ma non hanno interessato direttamente l’istituto scolastico ma un parco vicino dove era in corso una rissa pianificata tra giovani.🔗 Leggi su Fanpage.it
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