Cristiano Ronaldo ha conquistato un nuovo titolo e si prepara a superare un record durante la fine della stagione, in un momento di grande tensione per la corsa al primo posto in classifica.

In un finale di stagione da altissima tensione per la corsa al titolo, adesso la resa dei conti è fatta: l’ Al-Nassr di Jorge Jesus vince 4-1 contro il Damac e si laurea campione della Saudi Pro League, e non poteva mancare sul tabellino dei marcatori un fuoriclasse senza età che non smette mai di sorprendere: Cristiano Ronaldo. Il classe 1985 di Madeira, infatti, con la doppietta realizzata nell’ultima giornata del campionato saudita si avvicina sempre di più al record tanto ambito dei 1000 gol in carriera e nonostante la sua carta d’identità abbia toccato 41 anni, l’ex Real Madrid e Juventus si conferma un fenomeno assoluto. CR7 sfata il tabù trofei con numeri monstre. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Cristiano Ronaldo infinito: altro titolo in bacheca e record nel mirino

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