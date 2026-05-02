Quali record batterà Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2026?

Cristiano Ronaldo si appresta a partecipare alla sua sesta finale di Coppa del Mondo nel 2026, all’età di 41 anni. Con questa occasione, il calciatore potrebbe stabilire nuovi record legati alle presenze e alle prestazioni nella massima competizione mondiale. La sua lunga carriera ai Mondiali ha già segnato numeri notevoli, e questa partecipazione potrebbe portarlo a superare diversi traguardi precedenti.

Breaking: Cristiano Ronaldo si sta preparando per la sua sesta finale di Coppa del Mondo all’età di 41 anni. I record cadono ai suoi piedi da anni e potrebbero essercene altri legati al suo nome entro la fine di luglio. Ronaldo sarà il capitano del Portogallo ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico quest’estate. Fa parte dell’arredo della Coppa del Mondo per un’intera generazione, ma il 2026 sarà sicuramente l’ultimo. Essendo Ronaldo, vorrà battere qualche altro record in uscita. Questi sono i record che potrebbe battere durante una rara visita in Nord America quest’estate. Potrebbe piacerti Il miglior creatore di presenze ai Mondiali di tutti i tempi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Ronaldo è TORNATO per i Mondiali 2026 #ronaldo #alnassr

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