Cristianità e Islam tra passato e attualità | un incontro di riflessione per le scuole

Si è svolto un evento dedicato allo studio delle relazioni tra cristianesimo e islam, con particolare attenzione alle connessioni storiche e culturali tra le due religioni. L'iniziativa ha coinvolto studenti e si è concentrata sulla promozione del dialogo e del pensiero critico tra i giovani, offrendo spunti di riflessione sui rapporti tra le due fedi nel passato e nel presente. L'incontro ha previsto momenti di confronto e approfondimento, senza specificare dettagli sui relatori o le modalità di svolgimento.

FASANO - Un momento di profonda riflessione storica e culturale, pensato in particolare per i giovani e finalizzato a promuovere la cultura del dialogo e del pensiero critico. Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 10, la Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città ospiterà l'incontro dal titolo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saw Jesus In Their Dreams - Christian Apologist UNCOVERS Mass Conversions In The Muslim World

Sullo stesso argomento

Le “Carte di Pietra“ di Piero Caniparoli, incontro tra arte e riflessioneL’idea è di Piero Caniparoli colui che, tanto per dirne una, ha avuto la straordinaria idea di creare una maschera di carnevale di appartenenza...

L'icona tra arte, tradizione e fede: a Roma un incontro sull'attualità dell'immagine sacraRoma, 11 marzo 2026 – Come si guarda un’icona sacra? Perché quei volti continuano a interrogarci e ad attrarre il nostro sguardo distratto e avvezzo...

Se El Koudri fosse un terrorista, la destra avrebbe un problema. Perché il suo racconto fondativo è che solo lei sa difendere l'Occidente cristiano dall'Islam radicale. Un attentato in Italia, fino ad oggi risparmiata dal terrorismo jihadista europeo, sarebbe una sc x.com

Suggerisci un buon Corano con traduzione accurata + traslitterazione (libro cartaceo) reddit

Giornalisti Mediterraneo: incontro, Islam e cristianitàBARI - Mediterraneo, il mare del dialogo. Cristianità, ebraismo e islam è il tema che sarà affrontato oggi ad Otranto (Lecce), nell'ambito della 9° edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo ... ansa.it

Tra Islam e Occidente c’è il teatroL attrito tra due visioni del mondo, lo scontro tra Islam e Cristianità, è il soggetto quanto mai attuale di un testo della fine del Cinquecento: Il Bragadino di don Valerio Fuligni. Il pubblico ... ilgiornale.it