Cristianità e Islam tra passato e attualità | un incontro di riflessione per le scuole

Da brindisireport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si è svolto un evento dedicato allo studio delle relazioni tra cristianesimo e islam, con particolare attenzione alle connessioni storiche e culturali tra le due religioni. L'iniziativa ha coinvolto studenti e si è concentrata sulla promozione del dialogo e del pensiero critico tra i giovani, offrendo spunti di riflessione sui rapporti tra le due fedi nel passato e nel presente. L'incontro ha previsto momenti di confronto e approfondimento, senza specificare dettagli sui relatori o le modalità di svolgimento.

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FASANO - Un momento di profonda riflessione storica e culturale, pensato in particolare per i giovani e finalizzato a promuovere la cultura del dialogo e del pensiero critico. Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 10, la Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città ospiterà l'incontro dal titolo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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