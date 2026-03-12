le carte di pietra di piero caniparoli incontro tra arte e riflessione

Le “Carte di Pietra” di Piero Caniparoli sono un’opera che combina arte e riflessione. Caniparoli ha ideato anche una maschera di carnevale chiamata Luccheto, rappresentante dell’artigianato locale. L’artista ha realizzato questa maschera come esempio di creatività legata alle tradizioni lucchesi. L’intervento di Caniparoli si inserisce in un progetto più ampio di espressione artistica e identitaria.

L’idea è di Piero Caniparoli colui che, tanto per dirne una, ha avuto la straordinaria idea di creare una maschera di carnevale di appartenenza lucchese, battezzandola appunto Luccheto. “Ho avuto modo di visitare l’ex manicomio di Maggiano e sono rimasto colpito dalle opere artistiche eseguite dai pazienti – dice Caniparoli –. Esprimono profondità, speranza, disperazione e gioia nello stesso tempo. Sono un messaggio che va dritto al cuore, attraversa ogni tempo, che scuote l’anima, di cui oggi abbiamo bisogno. Per renderlo realmente fruibile ho pensato di “tradurlo“ in carte che da una parte riportano l’immagine visiva dell’opera, dall’altra una poesia dedicata“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

