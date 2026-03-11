L' icona tra arte tradizione e fede | a Roma un incontro sull' attualità dell' immagine sacra

A Roma il 11 marzo 2026 si tiene un incontro dedicato all’arte sacra, focalizzato sull’attualità delle icone tra tradizione e fede. L’evento affronta il modo in cui queste immagini vengono percepite, ponendo l’accento sull’attrattiva dei volti sacri e sul loro ruolo nel rapporto tra pubblico e spiritualità. La discussione coinvolge esperti e appassionati interessati a comprendere meglio il significato e il valore delle icone d’Oriente.

Roma, 11 marzo 2026 – Come si guarda un’icona sacra? Perché quei volti continuano a interrogarci e ad attrarre il nostro sguardo distratto e avvezzo agli schermi digitali? Sono solo alcune delle domande che saranno al centro dell’incontro ‘Icone d’Oriente. Tra idealità dell’immagine e fissità della forma’, previsto il 17 marzo prossimo, alle 18:30, nella Sala ovale della Chiesa Nuova di Roma (in via della Chiesa Nuova 3). All’appuntamento parteciperà Lucian Lechintan, docente del Pontificio istituto Orientale di Roma. L’incontro, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, intende offrire alcuni strumenti utili a comprendere il modo in cui si guarda un’icona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

