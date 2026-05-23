Crisi medici | il 65% è in burnout esplode il fenomeno gettonisti

Notizia in breve

Il 65% dei medici sta vivendo burnout, secondo un rapporto recente. La condizione porta a un aumento dei medici che preferiscono il settore privato o emigrare all’estero. Il fenomeno ha ripercussioni sulla gestione dei pronto soccorso, dove si riscontrano difficoltà nel reperire personale. La situazione riflette un livello elevato di stress tra i professionisti sanitari e un cambiamento nelle loro scelte di carriera.