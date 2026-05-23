Crisi medici | il 65% è in burnout esplode il fenomeno gettonisti
Il 65% dei medici sta vivendo burnout, secondo un rapporto recente. La condizione porta a un aumento dei medici che preferiscono il settore privato o emigrare all’estero. Il fenomeno ha ripercussioni sulla gestione dei pronto soccorso, dove si riscontrano difficoltà nel reperire personale. La situazione riflette un livello elevato di stress tra i professionisti sanitari e un cambiamento nelle loro scelte di carriera.
? Punti chiave Come influisce il burnout sulla gestione dei pronto soccorso?. Perché i medici scelgono il settore privato o l'estero?. Quanto costano realmente le prestazioni dei medici gettonisti?. Quali rischi corre il sistema sanitario con questa fuga professionale?.? In Breve Il 26% dei medici valuta il pensionamento anticipato secondo i dati Fadoi.. Il 20% dei professionisti pianifica il passaggio al settore privato.. Il 10% dei medici considera il trasferimento lavorativo all'estero.. I gettonisti coprono i turni in metà dei pronto soccorso nazionali.. Il 65% dei medici ha vissuto almeno una volta episodi di burnout, secondo i dati dell’ultima indagine condotta da Fadoi, la federazione degli internisti ospedalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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