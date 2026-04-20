Medici gettonisti da Roma la primaria star di TikTok scatena il caso | Pochi lavorano con coscienza

Una nota influencer nel settore medico, nota per i suoi video su TikTok, ha sollevato una polemica dichiarando che trovare medici con partita Iva che operano in pronto soccorso con coscienza è molto difficile, definendoli “mosche bianche”. La sua affermazione ha attirato l’attenzione e generato discussioni sui livelli di impegno professionale tra i medici che lavorano nel settore sanitario. La questione riguarda la qualità del servizio offerto e le condizioni di lavoro in pronto soccorso.

“Trovare medici con partita Iva che lavorano in pronto soccorso con coscienza è difficilissimo, sono mosche bianche”. Le parole di Solange Fugger, la primaria più giovane d’Italia in un pronto soccorso di Roma ovest - star dei social con l’account “Minerva Salute” - hanno scatenato un’accesa.🔗 Leggi su Romatoday.it

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