Roma, 23 maggio 2026 – “L’Italia soffre di più perché è più esposta sul fronte dell’energia – spiega l’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria, dopo le pagelle dell’Europa sull’Italia –. Non abbiamo il nucleare e siamo indietro sugli investimenti nelle rinnovabili. In più ha una struttura industriale ancora poco elettrificata, con un uso rilevante di fonti fossili". Che cosa possiamo fare? "Intervenire con nuova spesa senza infrangere le regole europee e senza compromettere il patrimonio di reputazione acquisito negli ultimi anni. Se ci fosse un accordo europeo sarebbe tutto più facile. Perché il punto non è solo il deficit al 3,01% o al 2,9%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, l’ex ministro Tria: “Rischiamo il naufragio. La Ue allenti ora i paletti”

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