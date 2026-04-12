Crisi energetica il ministro Giorgetti dice che rischiamo una recessione se i prezzi restano alti

Il ministro dell'Economia ha dichiarato che, se i prezzi dell'energia rimarranno elevati, il paese potrebbe affrontare una recessione. La sua analisi si basa sulla relazione tra la crisi energetica, causata dal conflitto in Medio Oriente, e le conseguenze economiche in Italia. Le sue parole sottolineano la preoccupazione per l’effetto diretto dell’aumento dei costi energetici sull’economia nazionale.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lega apertamente l'andamento dell'economia italiana alla crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente. Se i prezzi di energia e combustibili resteranno elevati, il rischio è quello di una recessione, cioè un calo dell'attività economica con effetti diretti su imprese, occupazione e consumi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Crisi energetica, il Ministro Giorgetti teme la recessioneIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti agita lo spettro della recessione, se il conflitto in Iran non si arresterà.

Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà».