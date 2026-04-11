Crisi energetica l’allarme di Giorgetti | Rischiamo la recessione Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue

Un rappresentante del governo ha espresso preoccupazione riguardo alla crisi energetica, affermando che se la situazione attuale dovesse persistere, si rischia una recessione. In particolare, si è parlato di aumenti nei prezzi di energia e oli combustibili. Contestualmente, l’esecutivo sta lavorando per ottenere una modifica del Patto di stabilità dell’Unione Europea, ritenuta necessaria per affrontare meglio le difficoltà attuali.

«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’ energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà ». Giancarlo Giorgetti rompe gli indugi e dai microfoni del Tg3 Lombardia esplicita i timori del ministero dell’Economia e di Palazzo Chigi. Il ministro lega il futuro dei conti italiani all’evoluzione della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran, chiarendo come la flessibilità di Bruxelles sulla sospensione del patto di stabilità sia vincolata a uno scenario di crisi conclamata. «La risposta della Commissione europea la conosciamo benissimo, aperture solo in presenza di una grave recessione», ha dichiarato il ministro dell’Economia.🔗 Leggi su Open.online Giorgetti evoca la "recessione" e il governo insiste sulla sospensione del patto di stabilitàPronuncia la parola tabù quasi a ora di cena: «recessione» , che « arriverà» se la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran non dovesse... Giorgetti: «Patto di stabilità da rivedere». L’Ue delira: «No, prima la recessione»In conferenza stampa dopo che il Cdm, ieri, ha prorogato il taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti fa una dichiarazione all’insegna del più...