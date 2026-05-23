Crisi Electrolux mercoledì le audizioni dei sindacati e di Confindustria alla Camera

Mercoledì le commissioni attività produttive e lavoro della Camera dei deputati ascolteranno i rappresentanti sindacali e Confindustria in merito al piano di riduzioni di personale di Electrolux nel paese. La convocazione segue le preoccupazioni sul piano di tagli annunciato dall'azienda, che potrebbe coinvolgere diversi stabilimenti italiani. La discussione si concentrerà sulle ripercussioni occupazionali e sulle possibili alternative alle riduzioni di personale.

Saranno sentiti mercoledì dalle commissioni attività produttive e lavoro della camera dei deputati i sindacati e Confindustria a seguito del piano di tagli previsti da Electrolux nel nostro Paese. Il 27 maggio le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori dovranno illustrare le ricadute sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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