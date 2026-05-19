Vertice di Confindustria sulla crisi Electrolux | pronta una piattaforma comune in vista del tavolo di Roma
Oggi si è svolto un incontro di Confindustria dedicato alla crisi di Electrolux, con l’obiettivo di definire una piattaforma comune in vista di un tavolo a Roma. Durante l’incontro è stata ribadita la natura europea della vertenza, sottolineando che riguarda più di un singolo stabilimento e coinvolge aspetti industriali più ampi. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse imprese e organizzazioni, concentrandosi sulle strategie da adottare per affrontare la situazione.
“La vicenda Electrolux è una questione industriale europea, non una crisi circoscritta a singoli siti produttivi”. A dirlo sono le associazioni territoriali di Confindustria coinvolte nell'incontro promosso dal Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Il verticeI. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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