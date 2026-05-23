Crisi Electrolux e Bipres il grido della Diocesi Il lavoro è dignità non solo un costo

La Diocesi ha espresso preoccupazione per le crisi degli stabilimenti Electrolux di Forlì e Bipres di Rocca San Casciano e Portico, sottolineando che il lavoro rappresenta dignità, non semplicemente un costo. La questione va oltre i numeri e i bilanci aziendali, coinvolgendo direttamente il territorio e le persone che vi lavorano. La preoccupazione si concentra sul futuro di queste aziende e sull’impatto sociale che le eventuali crisi potrebbero avere sulla comunità locale.

Non è solo una questione di numeri, bilanci o contabilità industriale. Dietro i cancelli degli stabilimenti Electrolux di Forlì e della Bipres di Rocca San Casciano e Portico, si gioca una partita che tocca il cuore pulsante del territorio. A sollevare la voce, con una nota densa di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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