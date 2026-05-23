Crisi Electrolux Colangelo Rinnoviamo | Il taglio di posti non è un piano serve una strategia industriale seria

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il taglio di posti di lavoro annunciato dall’azienda non fa parte di un piano preciso, secondo un rappresentante di Rinnoviamo. La decisione coinvolge diverse persone e le loro famiglie, evidenziando la mancanza di una strategia industriale seria. La questione riguarda la riduzione di personale senza spiegazioni dettagliate o alternative concrete, lasciando aperto il dibattito sulla gestione della crisi.

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“Dietro ai freddi numeri ci sono persone e famiglie, il taglio di posti di lavoro non è la soluzione e non è accettabile. Siamo compatti accanto ai lavoratori per dire prima di tutto ‘no’ a questo piano di Electrolux”. Così la consigliera comunale di Rinnoviamo Elena Colangelo, presente giovedì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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