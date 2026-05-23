Crisi Electrolux Colangelo Rinnoviamo | Il taglio di posti non è un piano serve una strategia industriale seria
Il taglio di posti di lavoro annunciato dall’azienda non fa parte di un piano preciso, secondo un rappresentante di Rinnoviamo. La decisione coinvolge diverse persone e le loro famiglie, evidenziando la mancanza di una strategia industriale seria. La questione riguarda la riduzione di personale senza spiegazioni dettagliate o alternative concrete, lasciando aperto il dibattito sulla gestione della crisi.
“Dietro ai freddi numeri ci sono persone e famiglie, il taglio di posti di lavoro non è la soluzione e non è accettabile. Siamo compatti accanto ai lavoratori per dire prima di tutto ‘no’ a questo piano di Electrolux”. Così la consigliera comunale di Rinnoviamo Elena Colangelo, presente giovedì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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