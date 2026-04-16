Legge sugli aeroporti Rinnoviamo Forlì | Bene il ruolo dell' Università ora serve un piano industriale credibile

Da forlitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, l'Assemblea Legislativa regionale ha approvato una nuova legge dedicata alla rete degli aeroporti dell'Emilia-Romagna. Rinnoviamo Forlì ha commentato positivamente il ruolo dell'Università nel processo, sottolineando la sua partecipazione. Tuttavia, si è anche evidenziata la necessità di sviluppare un piano industriale credibile per i singoli scali, compreso quello di Forlì.

L'approvazione in Assemblea Legislativa della nuova legge regionale sulla rete degli aeroporti emiliano-romagnoli nuova legge regionale sulla rete degli scali emiliano-romagnoliincassa il commento di Rinnoviamo Forlì. La lista civica, pur valutando positivamente l'apertura di un confronto su.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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