Legge sugli aeroporti Rinnoviamo Forlì | Bene il ruolo dell' Università ora serve un piano industriale credibile

Nella giornata di oggi, l'Assemblea Legislativa regionale ha approvato una nuova legge dedicata alla rete degli aeroporti dell'Emilia-Romagna. Rinnoviamo Forlì ha commentato positivamente il ruolo dell'Università nel processo, sottolineando la sua partecipazione. Tuttavia, si è anche evidenziata la necessità di sviluppare un piano industriale credibile per i singoli scali, compreso quello di Forlì.

L'approvazione in Assemblea Legislativa della nuova legge regionale sulla rete degli aeroporti emiliano-romagnoli nuova legge regionale sulla rete degli scali emiliano-romagnoliincassa il commento di Rinnoviamo Forlì. La lista civica, pur valutando positivamente l'apertura di un confronto su.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Legge sugli aeroporti, Pestelli (FdI): "Serve un piano integrato che valorizzi il territorio"Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta il progetto di legge su aeroporti, logistica e intermodalità, in discussione in... Bonanno e Raja: "Dal Senato un segnale importante sugli Asacom, ora però serve la legge""Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto e accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione al Senato del disegno di legge che disciplina il... Tutti gli aggiornamenti Aeroporti e logistica, l’Assemblea legislativa approva la legge regionale sugli scali per sostenere attrattività, intermodalità e sviluppo sostenibileDa oggi, l’Emilia-Romagna ha una propria legge sugli aeroporti regionali. Il progetto normativo sugli scali, firmato dalla Giunta guidata dal presidente Michele de Pascale, per sostenere attrattività, ... sassuolo2000.it Emilia-Romagna, fondi agli aeroporti minori. Ma Hormuz minaccia il turismoL’Emilia-Romagna approva una legge sugli aeroporti nel momento più complicato per il trasporto aereo, alle prese con un futuro decisamente difficile da decifrare a causa della guerra in Iran e alle ... bologna.repubblica.it