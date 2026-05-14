Electrolux Gnassi e Bakkali Pd presentono un' interrogazione in parlamento | Serve una vera strategia industriale

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione in Parlamento riguardo alla situazione dello stabilimento Electrolux di Forlì. La nota esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, evidenziando le preoccupazioni per l’impatto di un piano industriale che potrebbe influire significativamente sulla produzione locale e sull’indotto della zona. La richiesta si concentra sulla necessità di una strategia industriale efficace per affrontare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Esprimiamo piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento Electrolux di Forlì, alle loro famiglie e all’intero indotto coinvolto da un piano industriale che rischia di colpire duramente un presidio produttivo strategico per Forlì e per tutta la Romagna”. Lo dichiarano i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sospesa la deputata Ouidad Bakkali, insorge il Pd: "Punita per aver difeso il Parlamento dai neofascisti"Stretta di Montecitorio contro 32 parlamentari delle opposizioni per la protesta sulla conferenza "remigrazione".

Leggi anche: Sicurezza in stazione, Cesena Siamo Noi: "Serve una strategia vera, non può restare un tema da annunci"

electrolux gnassi e bakkaliElectrolux, il Pd attacca: 400 esuberi a Forlì, il Governo intervengaI parlamentari del Partito Democratico Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali esprimono solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Electrolux di Forlì dopo l’annuncio del piano industriale che prevede 1.700 ... altarimini.it

L’accusa di Gnassi (Pd):: Fondi alluvione usati per favoritismiAmichettismo istituzionale. L’accusa viene mossa al governo dai deputati Pd Andrea Gnassi, Irene Manzi e Ouidad Bakkali. Che hanno presentato interrogazione al ministro Giuli per fare luce sulla ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web