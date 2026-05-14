Electrolux Gnassi e Bakkali Pd presentono un' interrogazione in parlamento | Serve una vera strategia industriale

Un rappresentante del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione in Parlamento riguardo alla situazione dello stabilimento Electrolux di Forlì. La nota esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, evidenziando le preoccupazioni per l’impatto di un piano industriale che potrebbe influire significativamente sulla produzione locale e sull’indotto della zona. La richiesta si concentra sulla necessità di una strategia industriale efficace per affrontare la situazione.

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