L’ansia da intelligenza artificiale tra i giovani della Generazione Z è aumentata, mentre l’entusiasmo è diminuito del 14%. La preoccupazione principale riguarda l’effetto della diffusione rapida di questa tecnologia sul futuro lavorativo.

Cresce nella generazione Z l' ansia da intelligenza artificiale, l'apprensione generata soprattutto dall'impatto che la rapida diffusione di questa tecnologia potrà avere sul futuro del lavoro. Negli Stati Uniti un recente sondaggio condotto tra giovani di età compresa tra 14 e 29 anni ha rilevato che l'entusiasmo nei confronti dell'IA è diminuito del 14% nell'ultimo anno, mentre sono aumentati i sentimenti di rabbia verso questi strumenti. Ne sono una prova tangibile i fischi che hanno accompagnato pochi giorni fa l'intervento dell'ex Ceo di Google, Eric Schmidt, alla cerimonia di laurea all'Università dell'Arizona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cresce l'ansia da IA nella Generazione Z, entusiasmo calato del 14%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antropologia dei nati negli anni 90: LA GENERAZIONE DELL'ANSIA

Sullo stesso argomento

Milly Carlucci pronta per Canzonissima: l’entusiasmo è tanto ma anche l’ansia da prestazioneIl 21 marzo parte Canzonissima, Milly Carlucci riporta in auge un programma che andava in onda più di 40 anni fa.

Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete: cresce l’ansiaMassa Carrara, 8 maggio 2026 – Momenti di apprensione per tre escursionisti inglesi rimasti bloccati sulla via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone,...

Matri non ha dubbi! L’ex attaccante rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è detto fiducioso sul futuro europeo dei rossoneri L’ansia in casa Milan cresce: mancano due giornate e il traguardo è ancora da raggiungere x.com

Cresce l'ansia da IA nella Generazione Z, entusiasmo diminuito del 14%Cresce nella generazione Z l'ansia da intelligenza artificiale, l'apprensione generata soprattutto dall'impatto che la rapida diffusione di questa tecnologia avrà sul futuro del lavoro. (ANSA) ... ansa.it

Ansia, depressione e autolesionismo: al Policlinico di Foggia cresce l’emergenza psichiatrica tra gli adolescentiAnsia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo e ideazione suicidaria in età sempre più precoce. È il quadro allarmante che emerge dai ... immediato.net

Soffrendo di un caso di tristezza da cucciolo reddit