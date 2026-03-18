Il 21 marzo torna in televisione Canzonissima, un programma che ha fatto la storia e che viene rilanciato dopo più di quattro decenni. Milly Carlucci è al timone di questa ripresa e si prepara ad affrontare le prime puntate con entusiasmo e un po’ di ansia. La presentatrice ha condiviso la sua emozione per il ritorno del varietà.

Il 21 marzo parte Canzonissima, Milly Carlucci riporta in auge un programma che andava in onda più di 40 anni fa. Al centro ci sarà la musica e tanti artisti: il cast è variegato e giudicato da una giuria particolare Sabato 21 marzo andrà in ondaCanzonissima, Milly Carlucci con il suo gruppo autoriale, e supportata dalla Rai, è pronta per questo nuovo programma che in realtà ha una storia vecchissima. Se nel passato ottenne un grande successo, che potremmo paragonare a quello di Sanremo, adesso invece arriva a 40 anni di distanza con diversi cambiamenti in atto. Potremmo definire questo programma comeil “festival della canzone”, perché ci saranno i brani che hanno fatto la storia dell’Italia al centro della serata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milly Carlucci pronta per Canzonissima: l’entusiasmo è tanto ma anche l’ansia da prestazione

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