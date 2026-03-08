La rivincita di Pierotti e Stulic Il Lecce supera la Cremonese e fa un passo verso la salvezza

Il Lecce ha ottenuto una vittoria importante contro la Cremonese grazie ai gol di Pierotti, di testa al 22’, e di Stulic, su calcio di rigore al 38’. La Cremonese ha ridotto lo svantaggio all’inizio della ripresa con un gol di Bonazzoli, che ha sfruttato un errore difensivo del Lecce. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa.

In gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. Gli ospiti accorciano le distanze con Bonazzoli, al minuto 87 annullato un gol a Payero per fallo di mano. Nel recupero Falcone si fa trovare pronto Per raccontare la partita disputata davanti a un pubblico meno numeroso - a causa del meteo incerto - di quanto il dato ufficiale dia a intendere, invece di riavvolgere il nastro è meglio partire dalla fine. È da poco iniziato il minuto 86, il Lecce è avanti per 2 a 1: cross di Bonazzoli, sponda di Djuric e percussione di Payero che, dopo la chiusura di Siebert, tocca con la mano mandando la palla in rete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lecce-Cremonese 2-1, colpo salvezza dei giallorossi. Pierotti e Stulic decisiviLecce, 8 marzo 2026 - La sfida salvezza al Via Del Mare fra Lecce e Cremonese se l'aggiudicano i salentini, che si impongono 2-1.

Lecce-Roma, Del Rosso: L'episodio di Pierotti poteva cambiare la partitaFabrizio Del Rosso, vice dello squalificato Eusebio Di Francesco, interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio Via del Mare al termine di Lecce-Roma. 20.10-Fra pochi minuti avrà inizio la ... tuttomercatoweb.com

Il Lecce piazza un importantissimo colpo in ottica salvezza. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno superato 2-1 la Cremonese nel match del Via del Mare, decisivi i gol di Pierotti e Stulic. - facebook.com facebook

Santi Pierotti elegido la figura del partido x.com