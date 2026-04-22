La lotta salvezza tra Lecce e Cremonese può decidersi con lo spareggio | cosa dice il regolamento

La corsa alla salvezza tra Lecce e Cremonese potrebbe arrivare a un punto decisivo con uno spareggio. Le due squadre occupano attualmente le posizioni 17 e 18 in classifica e si trovano in parità di punti. Secondo il regolamento, in caso di pari punti tra le squadre in lotta per evitare la retrocessione, potrebbe essere disputato uno spareggio per determinare chi rimarrà in Serie A.

La lotta salvezza potrebbe decidersi con lo spareggio: attualmente Cremonese e Lecce, in questo momento 17ª e 18ª in classifica, si trovano a pari punti e darebbero vita ad una doppia finale per decidere chi rimarrà in Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

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