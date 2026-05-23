Cremonese-Como | strategie e pressioni nell’ultimo atto di Serie A

L’angolo della partita. La sfida tra Cremonese e Como si prospetta come un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre, in un derby lombardo che ha in palio ben più di tre punti. La Cremonese lotta disperatamente per la salvezza, attualmente terz’ultima in classifica, mentre il Como può ancora ambire a un posto in Champions League. La tensione sarà palpabile allo stadio Giovanni Zini, in un match che potrebbe decidere le sorti di una stagione per entrambe le compagini. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, l’assenza di Vardy per la Cremonese rappresenta un potenziale colpo significativo per Giampaolo. Se non dovesse recuperare, la squadra dovrà fare affidamento ancora su Bonazzoli come punta centrale, postulando un sistema 3-5-2 che potrebbe trovare difficoltà ad affrontare la solidità difensiva del Como. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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