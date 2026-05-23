Cremonese-Como | strategie e pressioni nell’ultimo atto di Serie A
La partita tra Cremonese e Como si svolge in un momento cruciale di campionato, rappresentando un punto di svolta per entrambe le squadre. La sfida si inserisce nell’ultimo turno di Serie A, con le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La partita viene considerata decisiva, con entrambe le formazioni che adottano strategie tese a ottenere un risultato positivo.
L’angolo della partita. La sfida tra Cremonese e Como si prospetta come un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre, in un derby lombardo che ha in palio ben più di tre punti. La Cremonese lotta disperatamente per la salvezza, attualmente terz’ultima in classifica, mentre il Como può ancora ambire a un posto in Champions League. La tensione sarà palpabile allo stadio Giovanni Zini, in un match che potrebbe decidere le sorti di una stagione per entrambe le compagini. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, l’assenza di Vardy per la Cremonese rappresenta un potenziale colpo significativo per Giampaolo. Se non dovesse recuperare, la squadra dovrà fare affidamento ancora su Bonazzoli come punta centrale, postulando un sistema 3-5-2 che potrebbe trovare difficoltà ad affrontare la solidità difensiva del Como. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bologna-Inter: strategie e motivazioni nell’ultimo atto di Serie A
Como d'Europa: ultimo atto a Cremona, Fabregas: "Sarà una partita emozionante e combattuta"A Cremona si è giocata l'ultima partita tra Como e Cremonese, con l'obiettivo di evitare la sconfitta.
Temi più discussi: Trasferta a Cremona vietata: i tifosi del Como ricorrono al Tar; Cremonese-Como domenica sarà arbitrata da Maresca, intanto i tifosi lariani fanno ricorso al Tar contro il divieto alla trasferta; Schedina 38a giornata di Serie A 2025/26; Vittoria mutilata: non basta il gol di Vardy a Udine, il Lecce rovina la festa.
IL PUNTO di Ernesto Poesio Fiorentina, l'unica emozione? I gradoni in Fiesole La salvezza quasi per inerzia. Nemmeno nel finale di stagione, con la mente alleggerita dalla pochezza delle contendenti (la Cremonese nelle ultime 10 gare ha raccolto 5 punti), l facebook
Cremonese: Giampaolo, col Como sarà come scalare l'EverestVigilia carica di tensione e consapevolezza per Marco Giampaolo, che presenta l'ultima sfida stagionale della Cremonese contro il Como come una vera e propria scalata impossibile. (ANSA) ... ansa.it
Cremonese-Como, 90' ad alta tensione: i grigiorossi per la salvezza, Fabregas per la ChampionsPronostico Cremonese-Como analisi statistiche quote precedenti della 38ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 allo Zini ... gazzetta.it