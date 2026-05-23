Bologna-Inter | strategie e motivazioni nell’ultimo atto di Serie A

Bologna e Inter si affrontano nell’ultima giornata di Serie A. La partita si gioca con obiettivi diversi: per il Bologna, evitare la retrocessione, mentre l’Inter cerca di consolidare il secondo posto. Entrambe le squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali, senza variazioni rispetto alle ultime settimane. La partita si svolge in uno stadio con pubblico limitato, senza variazioni in programma per le normative vigenti. Non sono previsti cambiamenti nelle modalità di svolgimento del match.

L’angolo della partita. Bologna e Inter si preparano ad affrontarsi nell’ultima giornata della Serie A, un incontro che ha significati diversi per entrambe le squadre. I nerazzurri, già campioni d’Italia con un impressionante bottino di 86 punti, si trovano di fronte a un Bologna che, mentre cerca di chiudere la stagione con un buon risultato, è reduce da una campagna positiva che lo ha portato all’ottavo posto con 55 punti. La sfida al Dall’Ara è quindi un crocevia emotivo, soprattutto per i padroni di casa che vogliono salutare il proprio pubblico con una prestazione di spessore. La chiave tattica del match. Tatticamente, l’Inter di Chivu è attesa a una rivoluzione del proprio XI iniziale per dare riposo ai titolari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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