La Cremonese affronta questa sera un match decisivo in trasferta contro l’Udinese, con inizio alle 20.45. La squadra ha bisogno di vincere per mantenere le speranze di salvezza in Serie A. La formazione lombarda non può permettersi passi falsi, dato che ogni risultato influirà sulla classifica e sulla possibilità di evitare la retrocessione. La partita si gioca in un momento di grande pressione, con i giocatori determinati a ottenere un risultato utile.

Non può commettere errori, la Cremonese, impegnata questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) in casa dell’ Udinese. Giocherà per raccogliere tre punti che manterrebbero aperto sino all’ultima giornata il duello salvezza con il Lecce (atteso in contemporanea a Reggio Emilia dal Sassuolo). I pugliesi godono di una lunghezza di vantaggio fondamentale, come sottolinea Marco Giampaolo nella sua analisi: "Mancano due partite e il Lecce ha un punto in più. Sicuramente ha un vantaggio ed è un vantaggio enorme. Noi non abbiamo margine d’errore, la strada è solo una". La vittoria con il Pisa ha comunque rianimato la formazione grigiorossa: "Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha fatto fatica a riprendersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I grigiorossi si giocano la salvezza. "La Cremonese non ha margine di errore»

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