A Cremona, sei persone sono state denunciate per aver svolto attività di accattonaggio professionale durante il Salone del Cavallo. La polizia ha identificato e fermato la banda che si aggirava tra i visitatori, chiedendo denaro in modo sistematico. Gli agenti hanno sequestrato oggetti e denaro ritenuti proventi dell’attività illecita. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altre attività simili nella zona.

Cremona, 23 maggio 2026 – Accattoni tra il pubblico del Salone del Cavallo, scattano le denunce. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti per la prevenzione e la repressione dei reati predatori e contro il patrimonio, intensificati in occasione della manifestazione "Salone del Cavallo" presso la Fiera di Cremona, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato sei persone, tutte di cittadinanza straniera, residenti in Francia e già note alle Forze dell'Ordine. Utilizzo fraudolento del logo. L'operazione è scattata ieri, grazie alla tempestiva segnalazione pervenuta dal responsabile dell'agenzia di sicurezza impiegata all'interno dei padiglioni fieristici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, accattoni professionisti al Salone del Cavallo: denunciata una banda di sei persone

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