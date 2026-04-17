Una banda di rapinatori ha preso di mira un'area di Napoli ieri mattina intorno alle 12, mettendo in atto una rapina che ha attirato l'attenzione per l'ampio seguito di ore di tensione nella città. La polizia sta attualmente cercando di identificare e rintracciare i responsabili, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell'evento. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui mezzi utilizzati o sui beni sottratti.

Tempo di lettura: 4 minuti E’ caccia alla banda di rapinatori professionisti che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore la città con una rapina da film. I ladri hanno razziato parte del contenuto di decine di cassette di sicurezza dal caveau del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero, prima di fuggire passando per le fogne. Non è chiara la precisa entità del bottino, che appare ingente. La stima è in corso. L’istituto di credito stima in una quarantina le cassette depredate: molte di più sarebbero state quelle divelte, di cui però diverse decine erano vuote. Stamane, in fila davanti alla banca, i clienti hanno atteso di essere ricevuti per fornire una descrizione dei loro depositi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti: la ricostruzione del colpo

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