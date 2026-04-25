Roma | controlli al Quarticciolo otto persone arrestate e una denunciata

Nel quartiere Quarticciolo di Roma sono state eseguite operazioni di controllo che hanno portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di un’altra. Le verifiche si sono concentrate tra Tor Cervara, via Raffaele Costi e l’edificio occupato di via Cesare Tallone. Le autorità hanno effettuato una serie di interventi nelle zone indicate, senza ulteriori dettagli sui motivi degli arresti.

E’ di otto persone arrestate e una denunciata il bilancio dei controlli eseguiti nel quartiere Quarticciolo di Roma, che si estendono da Tor Cervara a via Raffaele Costi, fino allo stabile occupato di Via Cesare Tallone. Le operazioni sono state condotte dagli agenti del distretto Prenestino della polizia di Stato, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine e dal Reparto Cinofili, insieme agli operatori della Guardia di Finanza e del gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Contrasto allo spaccio di stupefacenti. In particolare, sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, le operazioni hanno portato a un bilancio di sette arresti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli al Quarticciolo, otto persone arrestate e una denunciata Notizie correlate Roma: controlli al Quarticciolo, cinque persone arrestateIl bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo di Roma si è concluso con l’arresto di cinque... Roma: controlli a Fidene, otto persone arrestate e tre denunciateControlli straordinari a Fidene: otto arresti e diverse denunce nel contrasto alla criminalità. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Droni, blitz a tenaglia e droga nei tombini: 12 arresti al Quarticciolo; Nuovo blitz dei carabinieri al Quarticciolo, 12 arresti nell'operazione antidroga con droni; Blitz antidroga nella Capitale, 8 arresti; Roma, caveau della droga in camera da letto: arrestato 52enne. Roma, blitz al Quarticciolo: la Polizia fa piazza pulita. Scattano otto arresti per droga e una denunciaMaxi operazione delle forze dell’ordine nella periferia est di Roma: controlli a tappeto, sequestri, denunce e irregolarità nei negozi ... affaritaliani.it Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermatiOperazione della polizia di Stato insieme a Guardia di Finanza e vigili tra via Tallone e le strade dello spaccio di Roma est ... romatoday.it Operazione della polizia di Stato insieme a Guardia di Finanza e vigili tra via Tallone e le strade dello spaccio di Roma est - facebook.com facebook Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’ucraina ieri. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Basta piazze x.com