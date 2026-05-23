Creme solari l’allarme | i filtri chimici penetrano nel sangue Ecco quali sono i rischi e alternative sono allo studio

Le creme solari contengono filtri chimici che, secondo recenti studi, possono penetrare nel sangue. Questa scoperta ha sollevato preoccupazioni sui potenziali rischi per la salute, anche se non sono ancora definiti con precisione. Le persone utilizzano quotidianamente queste creme, non solo in spiaggia ma anche durante le attività quotidiane. Attualmente sono in corso ricerche per individuare alternative ai filtri chimici, con l’obiettivo di garantire una protezione efficace senza rischi per la salute.

Non è più solo una questione di protezione in spiaggia. Le creme solari sono diventate routine quotidiana, consigliata dagli esperti, di milioni di persone anche lontano dalla spiaggia. Le applichiamo prima di uscire ed esporci al sole anche in città, sotto il trucco, durante una passeggiata al parco. Ma proprio questa normalità, l’idea di applicarle ogni giorno, tutto l’anno, ha iniziato a sollevare una domanda meno scontata: cosa stiamo davvero mettendo sulla pelle e con quali effetti nel lungo periodo? Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda) ha chiesto nuovi dati su alcuni filtri chimici molto diffusi, come l’oxybenzone e l’octinoxate, dopo studi che hanno mostrato come queste molecole possano attraversare la barriera cutanea ed entrare nel flusso sanguigno, soprattutto con applicazioni ripetute. 🔗 Leggi su Open.online

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