La disidratazione silenziosa può avere conseguenze gravi sulla salute, anche senza sintomi evidenti. Il corpo umano, composto per oltre il 50% di acqua, utilizza questa sostanza in molte funzioni vitali, rendendo importante riconoscere i segnali di una perdita di liquidi. Spesso, si sottovalutano i segnali di disidratazione, che possono insorgere senza che ci si renda conto.

Siamo fatti d’ acqua. Più della metà del nostro corpo dipende da questo elemento semplice e spesso sottovalutato. Eppure, nella frenesia quotidiana, dimentichiamo facilmente di bere a sufficienza. Il problema è che il nostro organismo non dimentica. Quando non introduciamo abbastanza liquidi, il corpo entra in uno stato di disidratazione. All’inizio i segnali sono sottili: un leggero mal di testa, stanchezza immotivata, difficoltà di concentrazione. Spesso li attribuiamo allo stress o alla mancanza di sonno, senza pensare che potrebbe trattarsi semplicemente di carenza d’acqua. Ma se la situazione si prolunga, le conseguenze possono diventare più serie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Disidratazione silenziosa, rischi enormi: ecco quali sono i segnali

Cina-Ue, accordo sull’export delle auto elettriche: ecco quali sono i rischi per Europa e ItaliaBruxelles apre a un accordo con la Cina sulle auto elettriche: possibile stop ai dazi in cambio di un prezzo minimo.

Bere troppa acqua fa male: ecco quali sono le dosi corrette e cosa è l'over-idratazione (sintomi e rischi)L’acqua è essenziale per la nostra salute, ma come ogni cosa, l’eccesso può rivelarsi dannoso.