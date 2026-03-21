Gli Stati Uniti stanno valutando una possibile missione nel Golfo, con l’obiettivo di riaprire lo Stretto di Hormuz, coinvolgendo missili, mine e piccole imbarcazioni. Il presidente americano ha chiesto ai suoi collaboratori e agli alleati di trovare una strategia per affrontare questa operazione. La questione riguarda principalmente le tensioni nella regione e le misure da adottare per garantire la libertà di navigazione.

Donald Trump preme su collaboratori e alleati affinché trovino il modo di riaprire lo Stretto di Hormuz. La sua migliore opzione, scrive il Wall Street Journal, potrebbero però essere i Marines degli Stati Uniti. Sono migliaia le forze Usa aggiuntive che in queste ore, su ordine del commander in chief, sono dirette in Medio Oriente, pronte ad unirci ai circa 50mila militari statunitensi nella regione. I primi rinforzi, appartenenti alla 31esima Unità di Spedizione dei Marines, raggiungeranno l’area entro la fine della prossima settimana a bordo della USS Tripoli mentre il capo della Casa Bianca ha già ordinato per aprile l’invio di altre migliaia di Marines con la USS Boxer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili, mine e barchini: ecco quali sono i rischi della possibile missione Usa nel Golfo

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