Nella notte nel Sannio, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un blitz antidroga. Durante l’operazione, hanno arrestato un uomo di 47 anni di Telese Terme, ritenuto coinvolto nello spaccio continuativo di crack e cocaina. L’arresto si è concretizzato a seguito di attività investigative e perquisizioni. La persona è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga nella notte nel Sannio. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto Carmine De Rosa, 47 anni, di Telese Terme, ritenuto responsabile di spaccio reiterato di sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina. L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, impegnati da tempo nel contrasto al traffico di droga sul territorio telesino. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe gestito in maniera continuativa un’attività di cessione di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero, dottor Pignatiello, nei confronti del 47enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crack e cocaina nel Sannio: arrestato 47enne

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COCAINA VERSO LA SICILIA: DUE ARRESTI

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