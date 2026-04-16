I Carabinieri di Pozzuoli hanno effettuato un'operazione in via Saba, arrestando un 38enne trovato in possesso di 53 grammi di stupefacenti tra crack e cocaina, due pistole con matricola abrasa e circa 7mila euro in contanti. Durante la perquisizione, è stato scoperto del materiale nascosto nel vano ascensore. Sono stati sequestrati anche le armi e il denaro trovato.

Blitz dei Carabinieri in via Saba, a Pozzuoli: sequestrati 53 grammi di stupefacenti, armi con matricola abrasa e circa 7mila euro in contanti. Operazione antidroga dei Carabinieri a Pozzuoli, dove un 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. I militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Saba, hanno notato un uomo cedere una bustina in cambio di denaro. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato il presunto pusher, identificato come A.C., 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della libertà vigilata.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pozzuoli, droga nascosta nel vano ascensore: arrestato 38enne con crack, cocaina e due pistole

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