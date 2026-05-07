Spaccio a Gragnano 24enne arrestato con cocaina e crack

I Carabinieri di Gragnano hanno arrestato un giovane di 24 anni, senza precedenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e crack. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Il giovane è stato condotto in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Gragnano, 24enne incensurato arrestato dai Carabinieri: sequestrate dosi di cocaina e crack. I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne della zona, incensurato. La pattuglia setaccia le vie della città quando in via vicinale San Nicola dei Miri vede un uomo in sella ad uno scooter. E’ un 24enne della zona. Scende, inserisce il cavalletto e si allontana. A pochi metri c’è una parete rocciosa. Sembra cercare qualcosa, si guarda intorno più volte con un atteggiamento sospetto. I militari si avvicinano e notano il 24enne prelevare un involucro nascosto tra le fessure della parete. Viene fermano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Spaccio a Gragnano, 24enne arrestato con cocaina e crack Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata Notizie correlate Leggi anche: Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio San Giovanni Incarico, arrestato 20enne per spaccio, sequestrati crack, cocaina e 2.500 euroUn nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno nel frusinate. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gragnano, droga tra le fessure delle rocce, arrestato ventiquattrenne; Nascondeva la droga tra le fessure della pietra: i Carabinieri incastrano un 24enne a Gragnano. Gragnano, cocaina in un muro: arrestato ventiquattrenne insopportabileI carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne della zona, incensurato. lostrillone.tv Gragnano, droga tra le fessure delle rocce, arrestato ventiquattrenneDroga nascosta tra le fessure di una parete rocciosa: sequestrate 93 dosi e guida senza patente: è successo a Gragnano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un ventiquattrenne ... napoli.repubblica.it Spaccio di droga a Busto, in casa avevano 18mila euro in contanti - facebook.com facebook Altro colpo allo spaccio: arrestati due nordafricani in centro dalla Polizia di Stato x.com