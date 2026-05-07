Spaccio a Gragnano 24enne arrestato con cocaina e crack

Da puntomagazine.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Gragnano hanno arrestato un giovane di 24 anni, senza precedenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e crack. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Il giovane è stato condotto in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Gragnano, 24enne incensurato arrestato dai Carabinieri: sequestrate dosi di cocaina e crack. I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne della zona, incensurato. La pattuglia setaccia le vie della città quando in via vicinale San Nicola dei Miri vede un uomo in sella ad uno scooter. E’ un 24enne della zona. Scende, inserisce il cavalletto e si allontana. A pochi metri c’è una parete rocciosa. Sembra cercare qualcosa, si guarda intorno più volte con un atteggiamento sospetto. I militari si avvicinano e notano il 24enne prelevare un involucro nascosto tra le fessure della parete. Viene fermano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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