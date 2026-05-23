Costa barese | 4,1 milioni per fermare l’erosione dei litorali

Notizia in breve

Sono stati stanziati 4,1 milioni di euro per interventi di contrasto all’erosione dei litorali nella costa barese. Restano da definire quali comuni riceveranno i finanziamenti e quali progetti verranno approvati. Le modalità di selezione dei progetti e le procedure di assegnazione dei fondi non sono state ancora comunicate. La ripartizione delle risorse sarà decisa in base a criteri ancora da stabilire.