Costa barese | 4,1 milioni per fermare l’erosione dei litorali

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati stanziati 4,1 milioni di euro per interventi di contrasto all’erosione dei litorali nella costa barese. Restano da definire quali comuni riceveranno i finanziamenti e quali progetti verranno approvati. Le modalità di selezione dei progetti e le procedure di assegnazione dei fondi non sono state ancora comunicate. La ripartizione delle risorse sarà decisa in base a criteri ancora da stabilire.

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? Domande chiave Quali comuni costieri riceveranno i fondi per proteggere le spiagge?. Come verranno scelti i progetti per fermare l'avanzata del mare?. Perché i piccoli comuni dovranno collaborare per ottenere i finanziamenti?. Quali aree a rischio saranno salvaguardate dai nuovi interventi strutturali?.? In Breve Fondi integrano risorse europee FESR-FSE+ con quote statali e Fondo Sviluppo Coesione.. Raffaele Piemontese e Antonio Decaro coordinano l'attuazione della decisione regionale 2802026.. Progetti ammissibili devono superare la soglia minima di 500mila euro ciascuno.. Piano regionale complessivo per la difesa litorale pugliese ammonta a 26,4 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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