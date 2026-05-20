Puglia 26,4 milioni per litorali | stop a erosione e frane costiere

In Puglia sono stati stanziati 26,4 milioni di euro destinati alla tutela dei litorali. Questi fondi sono stati assegnati per interventi contro l'erosione e le frane lungo le aree costiere della regione. Sono ancora in corso le decisioni su quali comuni riceveranno le quote più consistenti e come verranno distribuiti i finanziamenti tra le varie province che si affacciano sul mare. La ripartizione delle risorse sarà definita nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui