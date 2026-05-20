Puglia 26,4 milioni per litorali | stop a erosione e frane costiere
In Puglia sono stati stanziati 26,4 milioni di euro destinati alla tutela dei litorali. Questi fondi sono stati assegnati per interventi contro l'erosione e le frane lungo le aree costiere della regione. Sono ancora in corso le decisioni su quali comuni riceveranno le quote più consistenti e come verranno distribuiti i finanziamenti tra le varie province che si affacciano sul mare. La ripartizione delle risorse sarà definita nelle prossime settimane.
? Domande chiave Quali comuni pugliesi riceveranno la quota maggiore dei fondi stanziati?. Come verranno ripartiti i milioni tra le diverse province costiere?. Quali tipologie di opere potranno finanziare i singoli comuni interessati?. Perché la scadenza del 27 giugno è cruciale per i sindaci?.? In Breve Foggia riceve 8,2 milioni, Lecce 5 milioni, Bari 4,1 milioni, Brindisi 4, Taranto 3 e Bat 1,8 milioni.. Scadenza presentazione domande per i Comuni fissata alle ore 13:00 del 27 giugno 2026.. Contributo regionale copre fino al 100% per progetti con importo minimo di 500.000 euro.. Assessore Raffaele Piemontese punta alla salvaguardia di turismo, paesaggio e attività economiche costiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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