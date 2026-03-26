Salvare la costa di San Leone e il viale Delle Dune | in arrivo 1,4 milioni per fermare l' erosione

Un incontro tecnico si è svolto oggi per discutere un intervento volto a prevenire l’erosione sulla costa di San Leone e sul viale Delle Dune. Sono stati annunciati 1,4 milioni di euro destinati a interventi di protezione e consolidamento delle aree a rischio. L’obiettivo è mettere in sicurezza le zone più vulnerabili e preservare le infrastrutture situate lungo la costa.

Un vertice tecnico per blindare la costa di San Leone e salvare una delle arterie cittadine più esposte alle fragilità del territorio. Nella mattinata di oggi, la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente Renato Schifani, ha riunito il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e i tecnici del Genio civile per tracciare la rotta definitiva degli interventi su viale Delle Dune. L'obiettivo è uno soltanto: proteggere la fascia costiera e la sede stradale, costantemente minacciate dai fenomeni erosivi. Come emerge dalle fonti, l'intervento può contare su una dotazione finanziaria di 1,4 milioni di euro, garantita dalla linea di finanziamento Mase 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Salvare la costa di San Leone e il viale Delle Dune: in arrivo 1,4 milioni per fermare l'erosione Articoli correlati Violento nubifragio San Leone: viale delle Dune come una piscina, tombini in tilt al Villaggio PeruzzoI violenti nubifragi che da circa 24 ore si abbattono su Agrigento hanno riproposto gli scenari di sempre. Leggi anche: Erosione a San Leone, Mareamico: "Il mare sta inghiottendo anche le dune"