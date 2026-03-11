Che schifo i fr… di destra che cantano Sull' omofobia su Cerno e Diaco la sinistra tace

Durante un intervento pubblico, una persona ha commentato con toni forti sui membri di destra coinvolti in un episodio musicale, esprimendo un giudizio negativo nei loro confronti. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si discuteva di omofobia e delle reazioni di alcune figure politiche, mentre la sinistra non ha preso posizione sulla vicenda. Il commento si è diffuso sui social e ha suscitato reazioni di vario tipo.

“Che schifo, non c'è niente che mi fa più schifo dei fr. di destra che cantano”. Questo è uno dei commenti che sono piovuti ieri su Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, e su Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma’ su Rai Due, dopo un momento durato una manciata di minuti durante i quali i due hanno cantato e suonato, insieme all’orchestra, la canzone vincitrice di Sanremo. “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è entrata di forza nella discussione politica per le polemiche generate dalla solita sinistra, secondo la quale sarebbe un inno al referendum per il governo e perché addirittura sarebbe stata scelta da Meloni per la campagna per il “sì”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

