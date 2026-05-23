Cosenza si accende | musei e storia tra musica e realtà 3D stasera

Notizia in breve

Stasera a Cosenza, musei e siti storici si illuminano con eventi tra musica e tecnologia 3D. Le antiche terme romane saranno accessibili attraverso ricostruzioni digitali in 3D, creando un collegamento tra passato e innovazione. Le letture di Dario Fo si terranno in uno spazio dedicato, mentre degustazioni di prodotti locali saranno offerte in un’altra area. L’evento coinvolge diversi luoghi della città, combinando cultura, storia e nuove tecnologie in un’unica serata.