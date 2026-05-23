Cosenza si accende | musei e storia tra musica e realtà 3D stasera
Stasera a Cosenza, musei e siti storici si illuminano con eventi tra musica e tecnologia 3D. Le antiche terme romane saranno accessibili attraverso ricostruzioni digitali in 3D, creando un collegamento tra passato e innovazione. Le letture di Dario Fo si terranno in uno spazio dedicato, mentre degustazioni di prodotti locali saranno offerte in un’altra area. L’evento coinvolge diversi luoghi della città, combinando cultura, storia e nuove tecnologie in un’unica serata.
? Domande chiave Come si collegano le antiche terme romane alla tecnologia 3D? Dove si svolgeranno le letture di Dario Fo e le degustazioni? Cosa offre il percorso tra i colli Triglio e Pancrazio? Quali musei rimarranno aperti fino a tarda notte stasera??? In Breve Museo Brettii ingresso a 1€ con letture di Mario Pirovano e musica di Roberta Cleo. Palazzo Spadafora ospita l'esperienza 3DPlus sulle terme romane dalle 16:30 alle 19:30. Museo Consentia Itinera presenta l'esperienza digita . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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