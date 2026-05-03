Rovereto | la missione di Emergency tra foto e realtà in 3D

A Rovereto è stata presentata una mostra dedicata alla missione di Emergency, che combina fotografie e ricostruzioni in 3D della nave umanitaria. Attraverso un visore tridimensionale, i visitatori possono immergersi virtualmente nell’esperienza a bordo. La mostra include anche testimonianze di persone soccorse durante le missioni della Life Support, l’organizzazione che si occupa di interventi di emergenza e assistenza medica.

? Cosa scoprirai Come si può vivere l'esperienza della nave tramite un visore 3D?. Chi sono le persone salvate dalle missioni della Life Support?. Dove si svolge l'esposizione gratuita organizzata dal Gruppo Emergency?. Perché la tecnologia viene usata per raccontare i soccorsi nel Mediterraneo?.? In Breve Mostra dal 7 al 9 maggio presso il Centro di educazione alla Pace di Rovereto.. Esperienza immersiva con visore 3D sulla nave operativa dal dicembre 2022.. Oltre 20.000 migranti morti o dispersi nel Mediterraneo dal 2014.. Ingresso gratuito con supporto dei volontari del Gruppo Emergency di Trento.. Dal 7 al 9 maggio, la sala al piano terra del Centro di educazione alla Pace a Rovereto ospiterà la mostra fotografica Life Support – La nave di Emergency.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovereto: la missione di Emergency tra foto e realtà in 3D Notizie correlate Maremma: l’anima dei butteri svelata tra foto e realtàVittoria Sardi, una giovane artista di Prato, ha dedicato il proprio percorso accademico alla figura dei butteri maremmani, trasformando la sua tesi... Fujifilm rivoluziona la stampa: foto in 15 secondi con effetti AR 3DLa rivoluzione portatile di Fujifilm: 15 secondi per un ricordo tangibile La Instax mini Link 3 di Fujifilm non è solo una stampante, ma un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spinelli: La Provincia di Trento ribadisce il suo impegno a garantire a tutti un lavoro sicuro e giusto; PNRR Salute: la Provincia raggiunge il target per l’ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie; PAT * PNRR SALUTE: TARGET RAGGIUNTO PER L'AMMODERNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE, TRENTO AVANZA NEL PIANO NAZIONALE. La Nte Holding insedierà una new.co. al Polo Meccatronica di RoveretoIl gruppo Nte Holding aprirà una new.co per la ricerca e sviluppo in Polo Meccatronica, l'hub dell'industria intelligente di Trentino Sviluppo a Rovereto. È stata la società in-house della Provincia ... ansa.it Alla Bonfiglioli di Rovereto sciopero contro la riduzione dello smart workingAnche a Rovereto i dipendenti Bonfiglioli hanno scioperato contro quella che viene definita una decisione unilaterale e repentina dell'azienda di ridurre lo smart working. L’adesione delle ... rainews.it L'assessore Gottardi: «Serve un confronto ma Trento e Rovereto si chiariscano». Allarme di Kaswalder che denuncia «i rischi di un’operazione pericolosissima». Timori della Lega e di FdI facebook